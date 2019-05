La dama vivente torna a Conegliano: una sfida tra terra e cielo

Manca poco alla nuova edizione, la 35esima, di una delle manifestazioni più caratteristiche del coneglianese: un evento pensato per far rivivere le origini storiche e culturali della città e incantare cittadini e visitatori, attraverso la rivisitazione di fatti concreti vissuti nel Rinascimento e narrati attraverso le mosse di un’affascinante partita a dama.

La Dama Vivente è infatti la rievocazione storica per eccellenza di Conegliano: la fama che ha in Italia e ben oltre i suoi confini insieme alla consistente presenza in tutte le manifestazioni in cui la Provincia di Treviso e la Regione Veneto promuovono il territorio a fini turistici, è una conferma costante del prestigio che ha acquisito col passare delle edizioni. «È uno degli eventi che coinvolgono maggiormente la città di Conegliano, ogni anno attira spettatori dall’Italia e da tutto il mondo – conferma il sindaco Chies – è fonte di orgoglio e siamo, come a ogni edizione, impazienti e felici di assistere a questa manifestazione storica e spettacolare». Sabato 8 giugno 2019 la serata “Ad astra – tra terra e cielo”, tema dedicato a due uomini che con le loro imprese hanno cambiato il mondo, si aprirà alle 20 con due grandi cortei composti da oltre 300 figuranti in abito rinascimentale. Il primo partirà da Piazza Duca d’Aosta, il secondo da Piazza San Martino, per poi incontrarsi in Piazza Cima per la benedizione dei Gonfaloni. “Ad astra”, alle stelle, riprendendo l'antico motto latino “per aspera ad astra”, è il titolo scelto per questo spettacolo che accompagnerà ognuno di noi a una virtuale conquista della volta celeste e dei suoi misteri durante un'epica battaglia tra la gravità della ragione e la leggerezza del sogno, due caratteristiche imprescindibili dell'essere umano. «Il vincitore - ci ricorda il regista Alessandro Martello - lo scopriremo solo alla fine».

La 35esima edizione della Dama Vivente, quest’anno si presenterà con lo stile di sempre ma con grandi novità: un’entusiasmante racconto nel quale si intrecceranno simbolici personaggi terreni e figure celestiali, oltre a numerosi artisti provenienti dalle più importanti rievocazioni storiche che, con le loro performance sceniche, toglieranno il fiato a grandi e piccini. Quest’anno l’evento sarà reso ancor più suggestivo dalla presentazione serale che illuminerà Piazza Cima con effetti di luce, proiezioni e spettacolari giochi di fuoco. «Questa 35esima edizione celebra ben due ricorrenze particolari che vedono protagonisti due uomini che hanno fatto la storia: il 500esimo anniversario della morte di Leonardo Da Vinci e i 50 anni dallo sbarco di Neil Armostrong sulla Luna – spiega la Presidente di Dama Castellana Lara Caballini Di Sassoferrato – di fatto è un’occasione unica per la Dama di omaggiare due personaggi che hanno cambiato per sempre i nostri confini ed il nostro modo di guardare all'immensità dello spazio». «L’Associazione Dama Castellana - dichiara l'assessore Claudia Brugioni - è ormai considerata il cuore pulsante della città a livello culturale, grazie all'impegno dei volontari è diventata il nostro fiore all'occhiello». Di fatto l'associazione di carattere storico-culturale di Conegliano, vive grazie alla passione di circa 200 volontari e nasce come rievocazione storica di una antica battaglia vinta dai coneglianesi contro i trevigiani nel 1231: la Dama Vivente rievoca quei tempi bui e le sanguinose contese tra feudi e feudatari. Circa due secoli più tardi, quella gloriosa giornata venne ricordata con la grande festa della Dama Vivente, organizzando giochi e competizioni. Una tradizione mantenuta fino a oggi e vissuta con fervore e passione, ma ovviamente, ingentilita ed impreziosita dai meravigliosi abiti e dall'evocativa atmosfera dell’epoca.

Il programma

Alle ore 20 partenza due Cortei da Piazza Duca d’Aosta e Piazza San Martino

Alle ore 21 arrivo cortei e benedizione Gonfaloni in Piazza Cima accompagnato dal coro “insieme vocale città di Conegliano" e dal gruppo tamburi e sbandieratori

Alle ore 21.15 inizio spettacolo