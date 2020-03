Gli innovativi sistemi di fissaggio 3M incontrano il design nel contest di Desall

È GRU, un sistema modulare di illuminazione e di scaffalatura, il progetto vincitore del contest che Desall.com, piattaforma open innovation dedicata al mondo del design e dell’innovazione, ha realizzato in collaborazione con 3M, azienda che traduce la scienza in soluzioni capaci di migliorare concretamente la vita di tutti i giorni. Lo scopo del concorso era quello di dimostrare come i prodotti adesivi di 3M - tra cui 3M™ VHB™, 3M™ Dual Lock™ e gli adesivi strutturali - siano adatti anche al settore dell’arredo e del design, al posto dei tradizionali sistemi di fissaggio meccanico.

GRU, questo il nome del progetto vincitore realizzato da Selce Studio, sfrutta i fissaggi richiudibili 3M™ Dual Lock™ in modo innovativo, consentendo la massima flessibilità con un minor numero di componenti. La natura riposizionabile di 3M™ Dual Lock™ permette a GRU di essere un sistema modulare che offre una varietà di accessori facilmente personalizzabili in base alle specifiche esigenze delle persone. Il sistema comprende una lampada, un ripiano, un vassoio e un gancio, ed è progettato per essere utilizzato sia in ambienti interni che esterni. Selce Studio, fondato dall’australiana Jaxon Pope e l’italiano Riccardo Centazzo durante i loro studi presso la University of the Arts London nel 2014, è uno studio indipendente orientato alla praticità e alla semplicità, con un interesse specifico nella ricerca di alternative future per metodi educativi nell’ambito del design.

Il contest “3M for Design” è stato lanciato nella piattaforma open innovation Desall.com (online dall’agosto del 2012 su iniziativa di Davide Scomparin, CEO e founder dell’azienda, giovane designer trevigiano laureatosi presso lo IUAV di Venezia. L’azienda ha sede presso gli spazi dell’acceleratore d’impresa H-Farm a Roncade), uno strumento di sviluppo partecipativo volto alla democratizzazione del design, che coinvolge nel processo creativo una community internazionale composta da oltre 130.000 professionisti tra designer, architetti, ingegneri e creativi da oltre 200 Paesi. Nello specifico, il concorso ha previsto – a seguito del lancio attraverso una call internazionale gratuita e aperta a qualsiasi profilo e nazionalità – due diverse fasi di votazioni. Dopo una fase di community vote, che ha coinvolto gli stessi partecipanti e tutta la community di Desall, gli elaborati sono stati esaminati dal Design Centre di 3M in base a criteri di qualità estetica, fattibilità e completezza dei materiali. Successivamente, una short-list di 9 progetti è stata sottoposta al team di Application Engineers di 3M, che ha elaborato la propria valutazione in base all'utilizzo proposto dei sistemi adesivi 3M.

Oltre al progetto GRU di Selce Studio, che si è aggiudicato la vittoria del contest, hanno ricevuto delle menzioni speciali i seguenti progetti:

· Less space, more use, che sfrutta 3M™ Dual Lock™ per riorganizzare i moduli di arredo all’interno di uno spazio abitativo molto ristretto;

· Bus stop, un’innovativa fermata dell’autobus volta a rendere più confortevole l’attesa dei passeggeri che prevede l’utilizzo di 3M™ VHB™;

Hook Cafe Table + 3M, tavolino la cui superficie multimateriale può essere facilmente sostituita grazie a 3M™ Dual Lock™;

· Olap, elemento modulare dallo stile moderno e semplice che può essere assemblato con 3M™ VHB™ per diventare una libreria, un tavolino, un comodino o una mensola;

· Meraki, mobile trasformabile e salvaspazio che usa 3M™ VHB™;

· Nautilus Lamp, lampada composta da vari petali incollati alla base con 3M™ VHB™;

· Manifesto Collection, una raccolta di tavoli che prevede l’uso di 3 materiali - compensato curvato, acciaio verniciato a polvere e vetro - assemblati attraverso 3M™ VHB™;

· Sankaku Pendant Lamp, lampada a sospensione a tre lati tenuta insieme meccanicamente con 3M™ Dual Lock™.

Tra i principali prodotti utilizzati dai designer nell’ambito del contest figurano 3M™ VHB™ e 3M™ Dual Lock™. 3M™ VHB™ è un materiale adesivo tecnologicamente avanzato che può sostituire i fissaggi meccanici, permettendo di andare oltre i loro tradizionali limiti con nuove soluzioni di design impossibili con viti e rivetti. È un nastro biadesivo in schiuma acrilica ad alta resistenza che permette di avere in modo rapido e semplice una tenuta efficace e di lunga durata. 3M™ VHB™ offre soluzioni di fissaggio praticamente su qualsiasi materiale, tra cui alluminio, acciaio, vetri, plastica e superfici verniciate a smalto e a polvere.

Anche i sistemi richiudibili 3M™ Dual Lock™ sono un’alternativa innovativa a viti, bulloni, elementi a scatto e altri fissaggi tradizionali. Trovano un largo impiego nell’industria dei trasporti in sostituzione di viti per il fissaggio di pannelli a parete e a soffitto, velocizzano le fasi di rimozione e semplificano la manutenzione. I sistemi 3M™ Dual Lock™ hanno inoltre aperto nuovi orizzonti nell’industria della comunicazione e della promozione commerciale. Numerosi elementi grafici, insegne e parti di stand fieristici possono essere affissi e cambiati in pochi istanti grazie a questa soluzione.