Marito e moglie donano la loro pensione alla Protezione Civile

Una donazione a dir poco speciale quella ricevuta nelle scorse ore dalla Protezione civile di Montebelluna. Angelo e Anna Carla Dal Bo, coniugi in pensione residenti a Costa, hanno deciso di versare la loro pensione mensile sul conto corrente del Comune per aiutare i volontari impegnati nell'emergenza in corso. 980 euro arrotondati a mille.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La donazione è stata accompagnata dal seguente messaggio: «Buonasera a tutti voi, volontari della protezione civile di Montebelluna numerosi che siete presenti nello splendido mondo dell'aiutare e che ci donate sicurezza e tranquillità nelle vostre azioni. Un caloroso grazie, a noi anziani chiusi in casa non ci avete fatto mancare nulla in questo periodo duro. Di tutto cuore non ho parole sia per il 25 aprile che per il 1° maggio. Ho sentito l'inno e altre melodie patriotiche provenire dalla vostra sede. Grazie anche per questo stimolo che ci unisce tutti. Per voi volontari in questa situazione di precarietà o di sofferenza, offro una mensilità della mia pensione tramite il conto corrente della Protezione Civile di Montebelluna. Angelo». Ad oggi le donazioni sul conto corrente del Comune di Montebelluna per l'emergenza Coronavirus hanno raggiunto i 55mila euro.