Contarina, venerdì aperture straordinarie in tutti gli ecocentri

Il comitato di Bacino Priula in riunione straordinaria ha appena stabilito che venerdì 24 aprile tutti gli ecocentri saranno aperti mattina e pomeriggio con i consueti orari svolti al sabato. Sabato 25 aprile, giornata festiva in occasione della Festa della Liberazione, invece tutti gli ecocentri saranno chiusi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Restano valide le modalità di accesso definite per conferire i propri rifiuti durante l'attuale emergenza sanitaria, disponibili cliccando qui. Si raccomanda a tutti il rispetto delle norme per il contenimento del Covid-19 che prevedono di evitare gli assembramenti, il mantenimento delle distanze di sicurezza e autorizzano solo gli spostamenti legati a bisogni essenziali ed urgenti. Pertanto, si invitano i cittadini a recarsi all'ecocentro solo in caso di effettiva necessità, anche per evitare code e lunghe attese.