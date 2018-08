"Ekynoxx": da Treviso il loro sound sbarca a Milano Marittima

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Dal palco del Sanremo Rock al palco di "Miss Regginetta d'Italia", gli Ekynoxx saranno ospiti musicali per la serata finale dell'importante contest "Una Voce per L'Europa" prodotto dalla nove eventi ,dove presenteranno il nuovo Singolo che vede la collaborazione anche di Fabrice Quagliotti dei Rockets .Gli EkynoxX sono una band electropop composta dal Produttore Trevigiano Frank Rossano ,dal Produttore e Cantante Veneziano Mauro Morry Fiorin e dalla Front Girl e cantante Hal Ice Alice Castagnoli ,Bolognese ma Veneziana di adozione ,quindi una Band del nord est in una serata davvero importante tra sfilate e gare canore riprese da TV Nazionali e con dirette Radio fm .Il tutto nella splendida cornice di Cervia capitale del divertimento e dei Vip .Gli EkynoxX hanno partecipato a Sanremo Rock 2018 organizzato dallo stesso entourage di "Una voce per L'europa" per l'appunto la nove eventi ,gli EkynoxX stanno lavorando in studio per il secondo album ,e si parla di una nuova partecipazione a Sanremo Rock edizione 2019 che di diritto fa accedere la band direttamente alle Finali al teatro Ariston.