Grande Guerra: assessore Donazzan insieme ai militari a Vittorio Veneto

«Le parole espresse dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Salvatore Farina, che ha parlato da soldato tra soldati, hanno dato voce e corpo al dovere della memoria per i soldati di ieri, che con la loro abnegazione e il loro sacrificio, hanno reso possibile l’unità d’Italia, e ai sentimenti di gratitudine per i soldati di oggi, che con la loro divisa e la loro professionalità sono impegnati in tanti teatri d’azione, dall'emergenza maltempo di questi giorni ai fronti di guerra in paesi lontani».

Con queste parole l’assessore alla scuola della Regione Veneto, Elena Donazzan, presente mercoledì 31 ottobre a Vittorio Veneto alla manifestazione “l’Esercito vince”, ha reso omaggio alle Forze armate e al centenario della vittoria. «Mi ha fatto piacere aver visto centinaia di studenti in piazza accanto all'esercito, giovani in tenuta militare accanto a coetanei con la divisa scolastica - commenta l’assessore - onorare il tricolore. Plaudo ai loro docenti e dirigenti scolastici, che hanno accolto l’appello rivolto dalla Regione a condividere questo momento così significativo per la storia d’Italia e del Veneto e a valorizzarlo in tutta la sua dimensione educativa. Mi ha molto colpita infine il gesto spontaneo – conclude Donazzan – di un giovane studente che ha sostenuto il tricolore italiano perché non toccasse terra: in guerra il portabandiera era colui che doveva essere visibile a tutti, che dava speranza, che ti diceva dove erano i tuoi Fratelli. La bandiera non andava mai lasciata cadere: vedere il gesto di questo giovane, consapevole della valenza del simbolo che portava tra le mani, infonde speranza e fiducia”.