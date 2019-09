Evento sull'impresa di Fiume: imbrattata la bacheca del Comune

Molti cittadini residenti a Mogliano Veneto hanno notato in queste ore come la bacheca del Comune in Piazza Caduti sia stata imbrattata con una bomboletta di spray. A finire nel mirino dei vandali è stata, in particolare, la locandina di un evento in programma questo pomeriggio, lunedì 9 settembre, dedicato all'impresa di Fiume condotta dal poeta Gabriele D'Annunzio.

Un evento, sostenuto dal Comune, che deve aver suscitato alcuni malumori tra i residenti che hanno pensato di imbrattare la locandina esposta in piazza. All'evento parteciperà anche una rappresentanza dei Granatieri di Sardegna, corpo che cent'anni fa fu protagonista dell'impresa insieme a D'Annunzio. L'incontro si terrà alle 18,30 nella Sala consiliare del Comune di Mogliano. Dei responsabili della bravata, per il momento, non c'è però nessuna traccia.