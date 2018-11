Ex Bessegato: il Comune cerca nuovi acquirenti

Un mese di tempo per presentare proposte per l’uso di una parte dell’ex Bessegato a Sant'Andrea di Montebelluna: il Comune ha pubblicato nelle scorse ore un avviso per raccogliere proposte e manifestazioni di interesse per una porzione dell’ex magazzino a sud della città dove già trovano posto la cooperativa solidarietà con il Ceod "La Libellula" e l'associazione Amici della solidarietà con l'Emporio solidale. Le proposte, i suggerimenti e le manifestazioni di interesse possono prevedere qualsiasi tipo di utilizzo e valorizzazione e verranno vagliate dall'amministrazione comunale. La compilazione e la presentazione della domanda deve avvenire entro il 30 novembre via mail (indexbessegato@comune.montebelluna.tv.it) o all'ufficio IntraComune o all'ufficio Patrimonio e via posta.