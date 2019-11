Ex cinema Melies, il 6 dicembre la riapertura: tutti i film a 3 euro

Venerdì 6 dicembre Conegliano tornerà ad avere il suo cinema. Al posto dell'ex multisala Melies arriverà Cinergia, un nuovo cinema pronto a regalare moltissime sorprese agli spettatori coneglianesi. Un multisala completamente rinnovato e una speciale promozione per la serata di riapertura. Venerdì sera, annunciano i gestori, tutti i film proiettati saranno visibili a soli 3 euro.

Una notizia che ha fatto impazzire di gioia i follower dei profili social del nuovo multisala Cinergia. Dopo quasi un anno di attesa dopo l'inaspettata chiusura del Melies, il nuovo cinema è stato allestito in tempi record. I lavoratori sono entrati in azione giorno e notte per essere pronti entro il primo weekend intero di dicembre, il mese con i film più attesi della stagione: da Frozen 2 all'ultimo capitolo della saga di Star Wars, senza dimenticare le grandi commedie di Natale e il ritorno di Checco Zalone con il nuovo film "Tolo Tolo" in programma dal 1 gennaio. La speciale promozione con tutti i film a 3 euro sarà valida solo per la serata inaugurale ma tanto è bastato per riaccendere gli entusiasmi nei moltissimi amanti del cinema a Conegliano. Ora è ufficiale: tra pochi giorni la città tornerà ad avere il suo multisala.