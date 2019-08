Pranzo in pizzeria, famiglia scappa senza pagare il conto

Ha davvero dell'incredibile la vicenda raccontata su Facebook dai titolari del ristorante pizzeria "Casa della Pasqualina" nelle vicinanze della Zoppas Arena di Conegliano.

Nei giorni scorsi, raccontano i titolari sui social, una signora originaria di San Pietro di Feletto, conosciuta dal proprietario, è andata a pranzare con tutta la famiglia nella pizzeria di via Ca' di Villa. Si sono presentati in quattro: moglie, marito e i due figli (una bambina di circa 7/8 anni e un bimbo di al massimo 4 anni) e hanno chiesto espressamente di poter pranzare nella terrazza esterna del locale. Al momento di sedersi a tavola non si sono trattenuti, hanno ordinato più che potevano e, una volta finito il pranzo, si sono alzati e se ne sono andati senza pagare un conto da 86 euro. Stando al racconto del titolare la famiglia sarebbe scappata sgommando in auto a tutta velocità facendosi notare, tra l'altro, da molti clienti del locale. I proprietari della pizzeria sono pronti a passare alle vie legali ma prima hanno voluto raccontare a chiare lettere sui social il furto subito.