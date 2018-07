Federmanager festeggia i 100 anni dell’ex dirigente Italo Vascon

TREVISO Il prossimo 30 luglio sarà una data speciale per Federmanager Treviso e Belluno. Il socio Italo Vascon, iscritto dal 25 dicembre 1980, festeggia i suoi cento anni. Il dottor Vascon è nato a Capodistria il 30 luglio 1918 e all’età di 18 anni inizia un lungo periodo di leva (sei anni), prima al Comando della Marina Militare di La Spezia, poi al Commissariato Marina presso l’Arsenale di Venezia, dove viene trasferito per meriti sportivi nella vela, nel nuoto e nel canottaggio.

Scappa da Capodistria, come esule, nel ’43 e si stabilisce a Venezia, dove si sposa (avrà due figli, Mario e Renato) e trova lavoro presso la Silver Caffè (poi Silea), in cui si occuperà come dirigente del settore amministrativo e commerciale. Con l’acquisizione dell’azienda da parte della famiglia Zanetti, si trasferisce prima a Conegliano nel 1960 e poi, dal 1970, nel nuovo stabilimento di Nervesa della Battaglia. Nel dicembre del 1982 va finalmente in pensione. Al dottor Italo e a tutta la sua famiglia gli auguri di Federmanager Treviso e Belluno.