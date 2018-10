Una giornata di incontro tra la comunità e tutte le realtà di volontariato che prestano servizio nel territorio. Un momento per conoscere da vicino le attività e l’operato dei volontari che s’impegnano durante l’anno, un esempio sottolineato dall’adesione del Comune di Valdobbiadene all’iniziativa “Giorno del dono” promosso dall’Istituto italiano della donazione.



A Valdobbiadene la Festa del volontariato compie 20 anni: un traguardo considerevole per l’assessorato alle politiche sociali del Comune che da sempre sull'evento capace di colorare e animare il centro del paese. L’appuntamento, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Consulta del volontariato e la cooperativa Orchidea, assieme al sostegno del Consorzio Bim Piave, è fissato per domenica 14 ottobre 2018 a partire dalle ore 10 in piazza Guglielmo Marconi con l’inaugurazione. Protagonisti dell’apertura della Festa del volontariato saranno come da tradizione i bambini delle scuole paritarie dell’infanzia e della primaria “Santa Maria Assunta” di Valdobbiadene, prima di lasciare spazio alla visita tra gli stand delle diverse associazioni del territorio, senza dimenticare l’intrattenimento per tutta la giornata, l’animazione e i laboratori creativi per i più piccoli. «Quest’anno la Festa del volontariato che giunge alla ventesima edizione - spiega l’assessore alle politiche sociali, Martina Bertelle - celebra anche diverse ricorrenze molto importanti per l’impegno sociale del nostro territorio. La sezione comunale dell’Avis festeggerà i propri 60 anni di attività, la cooperativa Orchidea (che ci affianca nell’organizzazione) il proprio trentennale e la cooperativa San Gregorio i propri 20 anni». Una rete virtuosa tra enti e pubblica amministrazione che sarà oggetto della serata in programma lunedì 22 ottobre alle ore 20.30 all’auditorium Celestino Piva di Valdobbiadene, inserita tra gli eventi correlati alla Festa del volontariato, dal titolo “La collaborazione tra diversi soggetti del terzo settore” e coordinata dal docente universitario Lorenzo Biagi. «Ma non è tutto - continua l’assessore Martina Bertelle - con Avis, Orchidea e San Gregorio, ricordiamo anche la cooperativa Ali che qualche settimana fa ha festeggiato 35 anni di attività. Anniversari importanti che sottolineano quanto il territorio valdobbiadenese sia attento alla dimensione del volontariato sociale, anima della Festa di domenica». Confermata anche per l’edizione 2018 la Festa dello sport, quest’anno disposta lungo via Giuseppe Garibaldi, che coinvolgerà numerose associazioni sportive locali per una giornata dove concetti come il volontariato, la solidarietà e la coesione sociale saranno davvero tangibili.