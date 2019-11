Fiera agricola di Santa Lucia di Piave: un successo nel segno della solidarietà

Conferma la propria vocazione solidale anche la 1359a edizione della grande fiera agricola di Santa Lucia di Piave: quest’anno per ogni biglietto venduto si è deciso di destinare 10 centesimi all'associazione dell’Antica Fiera presieduta da Aurelio Ceccon.

«Da sempre - dice Alberto Nadal, amministratore unico di Santa Lucia Fiere - destiniamo parte dell’incasso a opere di solidarietà e ospitiamo volentieri enti e associazioni che sostengono concretamente le persone in difficoltà. Oltre a queste presenze, che anche quest’anno caratterizzeranno la Fiera agricola, sentiamo assolutamente doveroso contribuire al sostegno delle attività dell’Antica Fiera, vanto per il territorio e testimonianza di quel passato che ha fondato il nostro presente. Non dimentichiamo che i volontari di Antica Fiera svolgono una importante funzione culturale che culmina nella rievocazione storica ma svolge anche attività con le scuole di sensibilizzazione sul tema ambientale presso le nostre strutture oltre a varie attività come concerti e convegni, che perdura nel corso dell’anno».

«Proprio domenica scorsa - spiega il sindaco di Santa Lucia, Riccardo Szumski - si era svolta la tradizionale sfilata, con un successo di pubblico senza precedenti: basti pensare che sono arrivati ben 400 camper da tutta Italia e anche dalla Slovenia, a conferma di un avvenimento diventato, dopo 22 anni, storico come lo spettacolo che rappresenta. Purtroppo , martedì 10 un violento nubifragio ha distrutto le strutture scenografiche, anch'esse frutto del lavoro appassionato di tanti volontari, che erano ancora posizionate. Ben venga l’iniziativa dell’azienda speciale Fiere di Santa Lucia per ridare vita a questo nostro fiore all'occhiello».

Per quanto riguarda la Fiera agricola che si svolgerà da sabato 14 a lunedì 16 dicembre, si preannunciano novità all'insegna dell’innovazione tecnologica con convegnistica di grande spessore e ospiti importanti del mondo agricolo ed enogastronomico.