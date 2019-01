Il Governo stanzia 33 milioni di euro per i comuni veneti sotto i ventimila abitanti

«Il Viminale è stato di parola con i comuni del Veneto: lo stanziamento governativo di oltre 33 milioni di euro per 532 comuni del Veneto con meno di ventimila abitanti conferma l’attenzione verso le realtà locali e rassicura gli amministratori che devono fronteggiare compiti prioritari come la messa in sicurezza di strade e scuole».

Il presidente del Veneto Luca Zaia dimostra così la soddisfazione per l’annuncio dato del ministero dell’Interno dello sblocco dei fondi a favore degli enti locali del Veneto. «Ancora una volta sono stati smentiti i detrattori e quanti hanno agitato timori immotivati di tagli – aggiunge Zaia – Il conferimento di questi fondi dimostra la buona volontà del governo in carica e la centralità dei comuni di piccole e medie dimensioni, che sono i primi ‘terminali’ del nostro assetto istituzionale. Ringrazio quindi il ministro dell’interno Salvini, anche a nome dei 3 milioni di residenti nei comuni interessati, per aver dato seguito all'impegno preso con i sindaci e gli amministratori locali. Ora la parola passa a loro, per il miglior impiego di tali risorse».