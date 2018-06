Coppia trevigiana derubata in spiaggia, Donazzan: "Accoglienza degenerata"

CROCETTA DEL MONTELLO Sul furto avvenuto domenica scorsa a Jesolo a danno di una coppia di Crocetta del Montello, interviene l’Assessore Regionale Elena Donazzan.

“Esprimo piena solidarietà ad Andrea Buziol e alla sua compagna, Sara Fabretto, per quanto accaduto domenica scorsa a Jesolo: conosco bene Sara e suo padre, come conosco bene la sensazione di delusione, di rabbia e di impotenza che si provano di fronte ad simili episodi. Immagino cos’hanno provato domenica scorsa quando riuscivano a localizzare il telefono appena rubato all’interno della struttura della Croce Rossa dove sono ospitati i migranti presunti profughi, come immagino anche cosa hanno provato quando le Forze dell’Ordine, per rispetto di alcune leggi sbagliate e limitanti, informavano loro che non avrebbero potuto fare altro. Una cosa simile, con un finale fortunatamente migliore, era capitata anche a me tre anni fa: venivo derubata assieme al mio compagno delle nostre biciclette da una coppia di magrebini durante una vacanza a Sanremo. Già allora segnalai come un accoglienza indiscriminata ed un ingiusto giustificazionismo sarebbero sfociati in una impunità diffusa in grado di esimere lo ‘straniero’ dalle proprie responsabilità” afferma Donazzan.

“Mi tacciarono di razzismo, eppure non mi sentivo razzista allora come tuttora non mi riconosco in questa accusa. Razzista, verso gli italiani, è chi ha permesso che l’Italia diventasse la meta a livello europeo dei principali fenomeni migratori degli ultimi anni, è chi ha permesso accesso indiscriminato ai nostri patri confini senza identificazione e documenti, è chi ha trovato fondi per l’accoglienza e non per le priorità della nostra Nazione” conclude Donazzan.