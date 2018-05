Giro d'Italia: la Prefettura ferma il traffico sulle strade della Marca

TREVISO Manca sempre meno al grande giorno della tredicesima tappa del Giro d'Italia che porterà i ciclisti in gara sul traguardo di Nervesa della Battaglia. In vista di tale evento, la Prefettura trevigiana ha organizzato una speciale riunione nella giornata di martedì 8 maggio per valutare e concordare tutte le misure e gli accorgimenti necessari per la sicurezza della gara, così da consentirne un ordinato svolgimento e di far fronte alle eventuali situazioni di criticità.

Il transito della carovana ciclistica, in partenza da Ferrara, interesserà i comuni di Zero Branco, Quinto di Treviso, Treviso, Villorba, Carbonera, Maserada sul Piave, Spresiano, Arcade e Nervesa della Battaglia dov'è previsto l’arrivo di tappa. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati tutti i provvedimenti di chiusura del traffico pedonale e automobilistico delle strade interessate dalla competizione. Lungo il percorso della tredicesima tappa saranno tantissime quindi le deviazioni e le modifiche al traffico per consentire il transito dei ciclisti. Il provvedimento completo di sospensione della viabilità nella Marca si potrà consultare nei prossimi giorni sul sito della Prefettura di Treviso