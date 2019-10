Gita a Venezia con la scuola, mezza classe non scende dal treno di ritorno

La gita era stata perfetta, Venezia e le sue meraviglie avevano incantato studenti e insegnanti. Peccato che, arrivata l'ora di scendere dal treno del ritorno, alcuni alunni siano rimasti bloccati a bordo mentre gli insegnanti erano già scesi.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la disavventura è capitata ad un gruppo di studenti della scuola media di Giavera del Montello. Dopo una giornata trascorsa nel capoluogo veneto, gli insegnanti avevano fissato come punto d'arrivo per il ritorno la stazione dei treni di Spresiano. Saliti tutti sul treno della linea Venezia-Udine, studenti e insegnanti hanno dovuto dividersi visto che il treno era molto affollato e non consentiva di riunire l'intera scolaresca in un unico vagone. Al momento di scendere però, gran parte dei ragazzi si è attardata in treno e, mentre gli insegnanti con una parte di studenti è riuscita a scendere, altri sono rimasti bloccati nelle carrozze dopo che il controllore aveva chiuso le porte e fatto ripartire il convoglio. Attimi di panico quando gli insegnanti si sono accorti che all'appello mancavano diversi ragazzi. I genitori, arrivati alla stazione di Spresiano, non hanno visto scendere i figli e si sono allarmati ancora di più. A quel punto, capendo la gravità della situazione, l'unica soluzione è stata quella di avvisare dell'accaduto la Polfer di Conegliano che ha provveduto a far scendere alla stazione di Susegana gli alunni rimasti in treno.