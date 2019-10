Avvocati trevigiani in lutto: è morto Giuseppe Lovadina

Ex presidente della Pro Loco di Moriago della Battaglia e tra i primi avvocati del Quartier del Piave, Giuseppe Lovadina è morto all'età di 83 anni all'ospedale di Conegliano, circondato dall'affetto dei suoi cari.

Nella sua lunga carriera giuridica è stato anche vice pretore della Pretura di Montebelluna e consigliere comunale e candidato sindaco agli inizi degli anni '70. Laureatosi in Giurisprudenza a Padova, Lovadina aveva iniziato e esercitare la professione nel 1964, riuscendo ad avviare con successo il suo personale studio legale a Pieve di Soligo, nel centro del paese. Un'attività che il noto avvocato trevigiano ha portato avanti per quasi 50 anni, fino al 2012. Oggi lo studio è gestito dai figli di Giuseppe, Michele e Isabella. Gli acciacchi legati all'età e una serie di complicazioni di salute lo hanno portato alla morte nella giornata di domenica 27 ottobre. Grande il cordoglio alla notizia della sua scomparsa. La Pro Loco di Moriago della Battaglia ha voluto ricordarlo con un commosso post su Facebook. I funerali dell'avvocato saranno celebrati giovedì 31 ottobre, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Moriago. Lovadina lascia la moglie Marisa, i figli Michele, Giovanni e Isabella, i parenti e i tantissimi amici conosciuti in una vita votata al lavoro, sempre al servizio della Giustizia e del senso civico.