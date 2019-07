Humana Eco Solidarity Award 2018: il Comune di Ponte di Piave è 1° nella Marca

Ponte di Piave non ha deluso nemmeno questa volta e la generosità dei suoi cittadini ha permesso al Comune di essere premiato con l’Humana Eco-Solidarity Award 2018 come primo classificato tra i Comuni partner di Humana in provincia di Treviso. I dati confermano un trend in positivo ed in continua crescita: nel 2018 sono stati raccolti 8,7 chili pro capite di indumenti a fronte dei 7 chili per abitante dell’anno precedente.

"E' stata premiata la generosità dei miei concittadini - ha dichiarato il Sindaco Paola Roma - ed essere al primo posto nella Provincia di Treviso è fonte di orgoglio per l'intera comunità. Ponte di Piave si è dimostrata, ancora una volta, Comune virtuoso all'insegna della solidarietà e dell'ecosostenibilità". "A Ponte di Piave – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Matteo Buso - i cittadini sono accomunati dalla consapevolezza di dover fare la loro parte per il rispetto dell’ambiente in cui vivono e l'adesione al progetto di Humana ne è la prova. Tale riconoscimento lo dedichiamo a tutti i cittadini per la sensibilità equo-solidale che ci ha permesso di raggiungere questo importante traguardo".