Colpito da un malore mentre dipinge una casa: imbianchino muore a 56 anni

Stava dipingendo un'abitazione nel quartiere di Costa, a Vittorio Veneto, quando un infarto improvviso lo ha fatto cadere a terra privo di sensi. Inutile l'intervento dei soccorsi: Vincenzo Garbin è morto nel giro di pochi istanti all'età di 56 anni.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" Garbin era originario di San Fior ma, da alcuni anni viveva in località Vallandrui, nella frazione di Corbanese, a Tarzo. Molto conosciuto per la sua attività come imbianchino, mercoledì 13 marzo Garbin si trovava a Vittorio Veneto per tinteggiare la parete di una casa in via Istria. All'improvviso un malore l'ha fatto accasciare al suolo. La padrona di casa, un ex infermiera, ha provato a rianimarlo mentre attendeva l'arrivo dei soccorsi ma, per l'imbianchino, non c'era già più nulla da fare. Oggi, venerdì 15 marzo, verrà eseguita l'autopsia sul corpo del 56enne per chiarire quali siano state le esatte cause del decesso. Prima di mercoledì scorso Garbin non aveva mai sofferto di problemi cardiaci. Una tragedia improvvisa che ha lasciato senza parole le tante persone che avevano avuto la fortuna di conoscerlo in vita.