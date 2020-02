Imbrattato il parcheggio del Comparto 5: caccia ai responsabili

Il piano -2 del parcheggio del Comparto 5 di Montebelluna è stato preso di mira dai vandali che hanno imbrattato i muri della struttura lasciandola in pessime condizioni.

Il Comune, dopo aver condannato duramente l'episodio, ha reso noto che sono in corso gli accertamenti per individuare i responsabili del gesto. Da una prima verifica attraverso le telecamere installate dal Comune e quelle di Abaco, non sono stati registrati eventi anomali in quanto i dispositivi non inquadrano il luogo dell’evento. Il parcheggio sotterraneo è pieno di angolature e la parte in cui è avvenuto l’atto non è coperto dalla videosorveglianza. Tuttavia le altre telecamere sono in grado di riprendere le aree limitrofe così come quelle di entrata ed uscita così che le indagini proseguiranno per individuare gli spostamenti delle persone che potrebbero aver commesso il gesto.

Commenta il sindaco, Marzio Favero: «Purtroppo la civilissima città di Montebelluna che conta migliaia di persone impegnate nel volontariato a servizio degli altri deve fare i conti con pochissimi soggetti che non rinunciano a dimostrare il loro livello di maleducazione. Nel caso specifico, si tratta di writer che presumono di esprimere con uno pseudo linguaggio estetico un presunto atto di resistenza di antagonismo nei confronti del sistema. In realtà ciò che riescono a dimostrare è una certa incompetenza espressiva e una maleducazione sul piano civico. Inoltre, e spiace, si tratta di un danno al patrimonio pubblico che va a pesare sui cittadini quindi anche sulle loro tasche, o quelle dei loro genitori».