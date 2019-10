Sicurezza nei trasporti: imprese a lezione dalla Polizia stradale

Doppio appuntamento nell'ambito di "10 volte sicurezza" il ciclo di incontri organizzati da Unis&F per affrontare il tema della prevenzione degli incidenti sul lavoro e della formazione in tema di sicurezza all'interno delle aziende. Giovedì 3 ottobre a Treviso e il giorno successivo a Padova si parlerà di trasporti e della corretta sistemazione e del fissaggio del carico sui veicoli.

Da più di un anno il codice della strada prevede controlli dettagliati su come vengono posizionati i carichi su camion e furgoni, nei due incontri verranno trattati gli aspetti legati ai controlli e alle sanzioni ma anche le procedure e gli accorgimenti per una corretta sistemazione del carico, anche attraverso esempi e testimonianze. Rappresentanti di Belfor (multinazionale leader nel settore del risanamento postincidente con 300 filiali in tutto il mondo e settemila dipendenti) parleranno di come comportarsi a seguito di un incidente con sversamento di sostanze pericolose e potenzialmente inquinanti. Ci sarà anche la testimonianza di Contarina per affrontare il tema dell'organizzazione di una flotta di veicoli di grandi dimensioni, della gestione della manutenzione ma anche della gestione dei percorsi dei camion e della comunicazione con gli autisti. Il tema dei controlli e delle sanzioni previste dal codice della strada sarà invece affrontato da Alessandro de Ruosi e Gianfranco Martorano, dirigenti della Polizia stradale di Treviso e Padova. Il tema della corretta sistemazione e del fissaggio dei carichi sui veicoli sarà infine affrontato dall'ingegner Maurizio Tonutti, docente, esperto di sicurezza nei trasporti. L'incontro trevigiano avrà luogo giovedì 3 ottobre dalle 9 alle 13 presso il Lab in via Venzone a Treviso mentre quello di Padova si terrà venerdì 4 ottobre nella sede di Fòrema in Via Plinio Masini.