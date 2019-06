Il Silme a Treviso trova casa nella sede Cgil di via Dandolo

Neppure un mese dopo la sua nascita a livello nazionale, il Silme - Sindacato Italiano Militari dell’Esercito - entra a far parte della Cgil trevigiana e trova casa in via Dandolo.

Sabato 15 giugno si è tenuta l’inaugurazione dei locali dedicati al nuovo arrivato. A darne notizia è il segretario generale della Confederazione Mauro Visentin: «La Cgil è lì dove c’è un lavoratore e i militari lo sono a tutti gli effetti, come sindacato abbiamo l’onore e il dovere di rappresentarli». «Uomini e donne, i militari dell’esercito in servizio sono circa 700 nella nostra provincia - spiega Salvatore Vinciguerra del direttivo nazionale Silme - impiegati nella decina di caserme presenti sul territorio e nelle missioni Strade sicure. Quello del militare è un lavoro che, come per altri settori pubblici, soffre di criticità e contraddizioni. Sebbene si registri una grave carenza di organico, le assunzioni, come anche gli stipendi, sono bloccate da anni, i trasferimenti e i ricongiungimenti sono sempre più difficili e dopo la riforma Fornero anche il sistema pensionistico non è adeguato a questo tipo di mestiere e di vita - spiega Salvatore Vinciguerra - Inoltre, ai livelli di stress ai quali i militari sono soggetti non sempre viene data la giusta attenzione, con conseguenze a volte anche drammatiche. Trovare casa in via Dandolo - conclude Vinciguerra - significa essere presenti nel trevigiano, dove avviare un percorso di vicinanza e di rappresentanza, frutto anche del lavoro fatto in questi anni dall’Assodipro (Associazione Solidarietà Diritto e Progresso) a livello nazionale per ottenere questa conquista civile».