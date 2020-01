Aeronautica militare, al via la campagna tesseramenti del Siam

Il sindacato Siam ha avviato anche nella Marca il tesseramento per l’anno 2020. Tra le novità proposte c'è la possibilità di nuove convenzioni e maggiori servizi a disposizione degli iscritti. Il coordinatore locale Marco Viscovich, e il vice coordinatore Espedito Passaro, seguono quotidianamente le diverse esigenze del personale militare del 51° Stormo di Istrana e non solo. In perfetta sincronia con il Comitato Nazionale da cui partono le direttive interne per garantire un ottimo servizio di informazione e di tutela degli iscritti.

«L'azione del Siam -si legge in un comunicato- ha permesso di risolvere diverse problematiche grazie alla professionalità dei suoi rappresentanti del 51° Stormo che hanno dedicato tempo ed attenzione ai colleghi in difficoltà, ricevendo ampio riscontro ed apprezzamento e raggiungendo i risultati prefissati per l’anno 2019, nonostante le azioni di disturbo messe in atto dall'Amministrazione. La campagna iscrizioni del Siam per l’anno 2020, appena partita, vede già numerose adesioni che testimoniano la crescita di un progetto innovativo che garantisce la tutela dei diritti dei militari dell'Aeronautica Militare, di ogni ruolo e grado. L'imminenza della stagione congressuale che avrà il suo culmine con la celebrazione del 1° Congresso Nazionale del SIAM a Maggio prossimo, vede il Comitato di Istrana in prima fila per fornire il suo contributo e testimonia la serietà del suo progetto sindacale».