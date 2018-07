Jesolo si tinge di bellezza e moda con MissVeniceBeach2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

"MissVeniceBeach 2018" tutto pronto si parte in quarta con la prima tappa a Jesolo in Piazza Milano venerdì 6 luglio ore 20.30, quest’anno ad aprire la serata il gruppo delle majorette “Magic Star” che da Piazzetta Altinate accompagneranno le miss sul palco di Piazza Milano. Parola d’ordine di questa ottava edizione è la MODA , tante le ragazze che ogni anno si iscrivono al concorso per mettersi in gioco e divertirsi ma soprattutto con un sogno nel cassetto quello di entrare un giorno nel mondo dello spettacolo. Ecco perché l’organizzazione di MissVenice ci tiene a sostenere ed incoraggiare tutte le concorrenti accompagnandole in questo percorso, facendogli fare un pò di gavetta e sana esperienza. “Da qualche parte bisognerà pure iniziare!” afferma la conduttrice Elisa Bagordo che ha mosso i suoi primi passi proprio con i concorsi di bellezza a MissItalia, “da un anno all’altro le ragazze crescono ed imparano tanto, diventano più sicure e disinvolte come la nostra miss in carica che nelle serate farà parte del corpo di ballo!”.

Aurora Arrigoni 19 anni di Mogliano ha vinto proprio lo scorso anno nella tappa di Jesolo e quest’anno sarà la madrina di tutte le serate del tour. Alle tappe - precisa l’organizzazione- parteciperanno tutte le miss vincitrici dell’edizione 2017 ognuna con incarichi diversi, a Jesolo Valeria Zanier Miss Bagghy, sarà l’inviata speciale da dietro le quinte e Giorgia Parma miss Mima metterà in passerella il suo talento di modella. Tanta carne al fuoco con lo stile italiano in passerella, sfileranno le collezioni uomo donna di Bellmà, azienda sartoriale di Zero Branco, la moda mare di Masquenada, le borse Bagghy e l’azienda Rodigina MiMa Brand Studios che spopola nei giovani con le tshirt stampate. Moda e spettacolo si fondono con la crew di Es Dance Company, le musiche di Gomez DJ per non scordare i menù della bellezza proposti dalla Chef Anna Maria Pellegrino e un ricco villaggio delle miss che vede presenti tante attività differenti ad iniziare con The Barber room, eh si perché ad essere belli ci sono anche loro i nostri uomini con look sempre perfetti.

Confermata anche la sfida tra fotografi, che dovranno cogliere lo scatto migliore per aggiudicarsi l’ingaggio del calendario finale con le miss vincitrici e le due fasce speciali quella del Gazzettino consegnata alla miss più votata sul sito web dedicato al concorso e quella per Miss RadioStereoCittà, legata al selfie più divertente. Che il gioco abbia inizio le candidate per poter iscriversi dovranno usare il sito www.missvenicebeach.net.

