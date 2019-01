Tubi vecchi e perdite dall'acquedotto, un mese di lavori a Istrana e Paese

Tre cantieri aperti per il rinnovo delle tubature finalizzati a eliminare le perdite. Gli interventi riguardano Via Boito e Via Nenni a Paese e Via S. Stefano a Istrana. Le opere avranno una durata di 30 giorni, previsti disagi al traffico

Potrebbero comportare disagi al traffico veicolare anche per i residenti gli interventi di Alto Trevigiano Servizi in via Boito e Nenni a Paese e lungo via Santo Stefano a Istrana, dove i cantieri di Ats resteranno aperti per circa un mese. Si tratta di opere finalizzate alla ristrutturazione delle condutture e che prevedono anche la sostituzione di tutti gli allacciamenti e la posa al limite delle singole proprietà, qualora non esistesse, di un pozzetto per l'alloggiamento del contatore. Il rinnovo infrastrutturale punta a ridurre in maniera significativa le perdite di acqua potabile rilevate nelle tratte interessate dagli interventi, che sono stati anticipati alla luce dei programmi di riasfaltatura previsti dalle due amministrazioni comunali per la primavera del 2019.