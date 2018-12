Parcheggio di via Fermi: arrivano cento nuovi posti auto

E’ stato approvato in questi giorni dalla Giunta comunale di Asolo, il progetto esecutivo di manutenzione e sistemazione funzionale dell’area parcheggio in Via Fermi. Un importo di 96 mila euro, che vede la compartecipazione economica delle attività artigianali, commerciali, centro revisioni e associazioni di categoria che lo utilizzano quotidianamente.

Un intervento atteso dalla fine degli anni ’90, che grazie alla Progettazione interna seguita dal settore Lavori pubblici del Comune, terminate le procedure di affidamento, potrà prendere avvio, rendendo tutta l’area più consona e sicura, ben diversa da come appare oggi. Verranno realizzati 100 posti auto, di cui 6 per persone disabili, pavimentazione, entrate separate per le diverse attività e per l’isola ecologica, illuminazione, riordino della viabilità interna, aiuole verdi, piantumazione alberi. «Se durante la settimana – spiega il sindaco, Mauro Migliorini - il parcheggio verrà utilizzato dalle attività artigianali, commerciali e dai molteplici utenti dell’isola ecologica, nelle ore serali sarà adoperato dai numerosi utenti che partecipano ad incontri formativi e informativi della Cna Asolo. Ecco quindi la necessità di intervenire e rendere l’intera area decorosa, visto che sempre più spesso diviene anche punto di incontro per la partenza di percorsi cicloturistici o di nordic walking. Ringrazio tutte le attività che hanno compartecipato economicamente all'intervento, per un importo di 20 mila euro. La sinergia pubblico-privato è sempre vincente, come dimostra questo progetto».