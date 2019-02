Tangenziale di Mestre, domani notte lavori allo svincolo di immissione Marghera est

Lavori di manutenzione dei giunti stradali domani notte sullo svincolo di immissione in carreggiata est (direzione Trieste) della Tangenziale di Mestre per chi proviene dalla rotatoria Marghera. Per permettere i lavori, il ramo di svincolo verrà chiuso dalle ore 21.00 di mercoledì 27 febbraio alle ore 6.00 di giovedì 28 febbraio. Il traffico in immissione in Tangenziale sarà deviato con segnaletica apposita verso la stazione di Mira-Oriago, sarà invece percorribile (come da mappa allegata) la direzione Venezia per chi proviene dalla rotatoria Marghera.

In caso di rallentamenti o incolonnamenti dovuti ai lavori, gli utenti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile sui portali in avvicinamento alla zona.