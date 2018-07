La rock band trevigiana Le Basour annuncia il nuovo singolo "Jump"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il 21 luglio esce per Mad4Music il nuovo singolo della rock band Le Basour dal titolo “Jump” e da lunedì sarà in radio. Fondata a Treviso nel 2014 da Allen (voce, chitarra), Skylle (basso) e successivamente con l’inserimento di Knk (chitarra) e Giorgio Murer (batteria) la band presenta al pubblico il nuovo singolo prodotto da Fabio Trentini (Guano Apes, disco d’oro in diversi paesi, H-Blockx, Subway to Sally). Grazie al successo del precedente album “Pray to Stay” e alla tournèe del 2017 come band di apertura a Three Days Grace, Thousand Foot Krutch, The Birthday Massacre, Royal Republic, Marky Ramones la band oggi può contare su un canale YouTube con oltre mezzo milione di visualizzazioni. Il singolo “Jump” ed il video verranno rilasciati il 21 luglio 2018 in tutti i Digital Store. Per la promozione del singolo, Mad4Music ha organizzato per il 2018 una Tournèe in Romania, Italia, Ucraina e Germania. LE BASOUR www.lebasour.com www.facebook.com/lebasour www.youtube.com/channel/UCOJvojm4ExxsRuQyxMS8z8g

