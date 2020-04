Liceo Artistico, ecco le lezioni a distanza: la protezione civile consegna a casa i pc

Martedì mattina la Protezione Civile, su indicazione del Comune di Treviso, si è recata al Liceo Artistico per prelevare ben 22 dispositivi informatici ,tra cui 12 Mac dimensione 54x65x23 e diversi computer portatili, da consegnare poi agli studenti che ne hanno fatto richiesta. I ragazzi sono stati successivamente individuati tramite un apposito questionario online, oltre che su indicazione dei rispettivi consigli di classe convocati a distanza tramite l'applicazione Meet della Gsuite. La dirigente scolastica, Sandra Messina, ha così deciso di consegnare i Mac agli studenti del triennio dell'indirizzo grafico e design mentre i portatili, dispositivi comunque performanti per poter seguire le lezioni, saranno forniti agli studenti del biennio e triennio.

La consegna, oltre che a Treviso, avverrà in tutta la provincia tra cui le zone di: Istrana, Mogliano Veneto, Roncade, Noale, San Donà di Piave e anche in Friuli-Venezia Giulia. «Il team digitale della nostra scuola, insieme ai nostri tecnici, si è adoperato alacremente per preparare i dispositivi. Un ringraziamento speciale va però al Comune, e alla Protezione Civile, per essersi presi cura dei ragazzi e aver realizzato questa importante iniziativa» conclude la dirigente Messina.