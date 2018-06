Nasce "Linea del Piave": il portale degli eventi dedicati alla Grande Guerra

TREVISO Era l’ultima resistenza contro l'avanzata delle truppe austro-ungariche, il fronte su cui sono state combattute le battaglie più importanti della Prima Guerra Mondiale.

Stiamo parlando del Piave, il “fiume sacro alla Patria”, il cui percorso era la “linea”, nient’affatto immaginaria, che divideva le opposte fazioni di combattenti. Un fiume che, nell’anno del Centenario della Grande Guerra, è diventato il simbolo di tutte le celebrazioni e degli eventi dedicati a questo capitolo fondamentale della storia d’Italia e della Marca. Da questa consapevolezza è nato il portale “Linea del Piave”, un progetto che vuole promuovere visite guidate, passeggiate, concerti, spettacoli, mostre e incontri che si svolgeranno sul territorio. L’iniziativa è partita da sei Intese Programmatiche d’Area trevigiane (Ipa Terre Alte della Marca Trevigiana, Ipa Marca Trevigiana, Ipa Montello Piave Sile, Ipa Castellana, Ipa Opitergino Mottense, Ipa Diapason Pedemontana del Grappa e dell'Asolano) che hanno individuato l’opportunità di creare un calendario unico che raccogliesse le tante proposte legate al tema della Prima Guerra Mondiale. Un’idea che ha trovato l’importante supporto del Consorzio Bim Piave Treviso, realtà che racconta il proprio legame con il territorio e con il fiume già dal nome, e Unpli Treviso che, grazie all’indiscussa competenza nell’organizzazione di eventi e l’innata capacità di mettere in rete esperienze e realtà diverse, ha avuto il compito di ideare e realizzare un progetto ad hoc.

“Il Consorzio Bim Piave Treviso da sempre svolge servizi a favore della cittadinanza dei 34 comuni su cui opera – spiega il presidente del Consorzio, Luciano Fregonese – e da qualche anno abbiamo deciso di puntare su nuovi progetti di promozione territoriale che avessero il Piave come denominatore comune. In quest’ottica abbiamo deciso di mettere a disposizione alcune risorse legate alla Grande Guerra e, una volta valutato il progetto presentato da Unpli Treviso, abbiamo deciso di sostenerlo. Il portale “Linea del Piave” ha infatti il grande valore di mettere in comunicazione i diversi attori del territorio, rendendo protagonista assoluto il Piave, testimone silenzioso di una vicenda che ha completamente cambiato il corso della storia”. “Con questo progetto abbiamo voluto dare risalto a tutte le iniziative dedicate al primo conflitto mondiale – prosegue Giovanni Follador, presidente Unpli Treviso - oltre che dare la possibilità a tutti gli interessati di consultare un unico calendario, scegliendo facilmente l’evento o la manifestazione più adatta ai propri interessi. Fondamentale è stata la creazione di un format che potesse dialogare sia con il portale regionale Veneto.eu che con il sito visittreviso.it per garantire un aggiornamento costante e completo di tutto il calendario.” Così, in soli due mesi, Unpli Treviso ha ideato la piattaforma e raccolto tutti gli eventi sul territorio, identificando i diversi contenuti; successivamente è stato effettuato l’inserimento di tutti gli appuntamenti, suddivisi in tre grandi aree tematiche: Mostre e Incontri, Concerti e Spettacoli, Visite guidate e Passeggiate. E da oggi il portale “Linea del Piave” è liberamente consultabile.