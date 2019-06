Operaio trovato senza vita dalla madre: aveva 44 anni

E' stato un malore improvviso e fatale a uccidere a soli 44 anni Claudio Agostinelli? Solo l'autopsia potrà confermarlo. Quel che è certo, per il momento è che l'operaio trevigiano è stato trovato senza vita martedì mattina quando sua mamma, passata a salutare il figlio, lo ha trovato senza vita nella casa di via Piave a Crocetta del Montello.

Una scoperta che lasciato sotto choc la signora, come riportato da "La Tribuna di Treviso". Inutile la chiamata disperata al 118. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 44enne. L'ipotesi più probabile è che l'uomo, colpito da un malore improvviso, non sia riuscito ad avvertire i soccorsi in tempo dal momento che viveva da solo. Martedì mattina quando Claudio non si è presentato a lavoro i suoi colleghi si sono subito insospettiti. Vedendo che al cellulare non rispondeva, i datori di lavoro si sono messi in contatto con la madre dell'operaio che ha fatto la tragica scoperta. Per il momento il corpo di Agostinelli è stato trasferito all'obitorio dell’ospedale di Montebelluna. Sarà sottoposto nelle prossime ore a un esame autoptico per accertare, una volta per tutte, le esatte cause di questo decesso inaspettato che ha lasciato senza parole le tante persone che avevano conosciuto Claudio in vita.