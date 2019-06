Malore improvviso in casa: perde la vita a soli 43 anni

Quando l'hanno trovato privo di sensi nella sua abitazione era ormai troppo tardi: il cuore di Pierfrancesco Zanella ha smesso di battere nel pomeriggio di sabato 8 giugno, togliendogli la vita a soli 43 anni.

Originario del Comune di Vazzola, Pierfrancesco (Pier per gli amici), si era trasferito ormai da diversi anni nella frazione di Francenigo a Gaiarine insieme alla compagna Cristina, insegnante alla scuola primaria del paese. Le cause del decesso sarebbero da attribuire a un malore improvviso ma sabato, sul luogo del decesso, sono intervenuti anche i carabinieri di Codognè per fare chiarezza sull'accaduto. La notizia della sua scomparsa, tragica e inaspettata, ha lasciato senza parole ben due Comuni della provincia di Treviso: Gaiarine, dove l'uomo si era trasferito e soprattutto la sua Vazzola, Comune a cui era rimasto sempre molto legato e dove lascia la mamma Adriana, il papà Marino, il fratello Valerio oltre a parenti e amici. Persona solare e sempre disponibile è stato salutato da decine di utenti sui social che hanno voluto tributargli parole di affetto e cordoglio. I funerali di Pierfrancesco saranno celebrati martedì 11 giugno alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Vazzola. Dopo le esequie, il feretro sarà tumulato nel vicino cimitero del paese che aveva dato i natali a Pierfrancesco e che oggi lo piange per la sua scomparsa prematura.