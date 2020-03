Malore fatale dopo l'operazione: Valerio Lorenzet muore a 56 anni

La Scuola di Maratona Vittorio Veneto è in lutto per la tragica e improvvisa scomparsa di Valerio Lorenzet, morto a 56 anni dopo un breve ricovero in ospedale.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il 56enne con la passione per il podismo era stato ricoverato in ospedale domenica scorsa a causa di una peritonite. Al termine dell'intervento chirurgico tutto sembrava essere andato per il meglio ma, nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 marzo, le sue condizioni di salute sono precipitate portandolo alla morte causata da un malore fatale. Tra i primi a comunicare la notizia della sua scomparsa è stata proprio la Scuola di Maratona Vittorio Veneto con cui Lorenzet era tesserato da ben nove anni. La sua passione per il podismo l'aveva portato a correre numerose maratone in tutta Italia tra cui l’Eroica Marathon del 2018 proprio a Vittorio Veneto. Residente a Conegliano, lavorava per una tintoria e, nel tempo libero, amava dedicarsi alla corsa e alla musica. Lascia la moglie Laura e tantissimi amici conosciuti grazie alla sua passione per l'attività sportiva. Punto di riferimento per molti componenti della Scuola di Maratona, lascia un ricordo indelebile di una persona sensibile, delicata e discreta. «Ciao Valerio il tuo sorriso sarà sempre con noi» il saluto dei suoi compagni di corsa.