I Borghi più Belli d'Italia del Veneto vicini a Rocca Pietore e Serrai di Sottoguda

«Come un terremoto. Ho edifici sepolti, strade interrotte, boschi spariti, frane, enormi massi scesi dalla montagna e trasportati in paese dalla furia dell'acqua, nessuna connessione telefonica, senza acqua, senza energia elettrica, sto cercando in ogni modo di far sentire la mia, la nostra voce». Così Andrea De Bernardin, Sindaco di Rocca Pietore, uno dei Borghi più Belli d'Italia, ieri mattina. Il Coordinamento dei Borghi del Veneto (Arquà Petrarca, Asolo, Cison di Valmarino, Follina, Mel, Montagnana, Portobuffole', Rocca Pietore, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Valeggio sul Mincio), raccoglie l'appello del Sindaco e non solo cerca di amplificarlo, ma si è reso disponibile ad aiutare il piccolo borgo incastonato sotto la Marmolada.

Le immagini che Andrea è riuscito ad inviarci da Cencinighe, dopo aver percorso più di 20 km per raggiungere una cella telefonica, sono drammatiche e rendono l'idea del diluvio universale di pioggia e vento che si è scaricato sul paese. «Mauro - prosegue il Sindaco - il paesaggio è stravolto, è una devastazione totale». Sul posto sono all'opera gli uomini della Protezione Civile, Vigili del Fuoco, l'Esercito ... La solidarietà dei Borghi Veneti per uomini, mezzi, tecnici, raccolta fondi, è pronta a partire in base alle richieste del Sindaco ... che da ieri pomeriggio non è più raggiungibile! A Rocca Pietore è così, meglio è andata a Mel, Cison e Asolo, che hanno subito una parte della furia del maltempo. Ricordo, infine, che proprio da Rocca Pietore nel gennaio 2017, partì per le zone terremotate del Centro Italia, una turbina con personale esperto, per aprire la viabilità compromessa dalle forti nevicate.