Mamma di due bambini uccisa da un cancro a soli 51 anni

Circondata dall'affetto dei suoi cari, dopo una vita finita troppo presto, è venuta a mancare Nina Neagu cinquantunenne originaria della Romania ma residente da diversi anni nel Comune di Oderzo.

Lunedì 4 febbraio la signora Nina ha perso la sua battaglia contro un cancro incurabile che l'aveva costretta a trascorrere gli ultimi mesi di vita tra ospedali e cure in casa, assistita dai familiari e dai volontari dell'Advar. Originaria della cittadina di Prahova, era arrivata in Italia ancora giovane stabilendosi prima a Viterbo e successivamente ad Oderzo dove lavorava in fabbrica. Ad annunciare la sua scomparsa sono stati il marito Nello ed i due figli della donna, Lucia e Ionut comprensibilmente sconvolti dal dolore. I funerali della donna saranno celebrati mercoledì 6 febbraio alle ore 15 nella sala del comitato della Casa funeraria Boscaia a Gorgo al Monticano. Dopo la cerimonia, la salma di Nina troverà riposo nel cimitero di Oderzo.