Maltempo, Zaia riceve diecimila euro dai titolari della Marchiol

Si allunga la lista delle aziende venete che partecipano, con loro donazioni, alla gara di solidarietà per le popolazioni e i territori colpiti dal maltempo di fine ottobre. Nell'elenco virtuoso, si è iscritta l’azienda Marchiol di Villorba, presente da oltre 60 anni nel Nordest come fornitore di materiale elettrico nel settore civile e industriale, che ha consegnato al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, un assegno di diecimila euro che verrà versato nel conto bancario regionale.

«Altra acqua preziosa nel grande mare della solidarietà, che mi rende orgoglioso – ha detto Zaia ringraziando i titolari della Marchiol - Quando dico che il Veneto in ginocchio si rialzerà, e tornerà tutto come prima e meglio di prima è perché da settimane sto assistendo ad una gara di solidarietà, impegno, passione e generosità da parte di tutti. Nessun veneto è rimasto indifferente di fronte all'emergenza maltempo; ciascuno di noi, nella misura del possibile, ha dato una mano a spalare il fango, tagliare gli alberi, liberare le strade e le case, rimuovere i rifiuti, ed anche partecipando ad eventi benefici o versando un contributo economico nel conto corrente istituito dalla Regione per le zone colpite dal maltempo».