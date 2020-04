Mascherine obbligatorie a Treviso: multe fino a 500 euro per chi non le indossa

Lunedì 6 aprile il sindaco Mario Conte ha firmato una nuova ordinanza che sancisce l'obbligo, per tutti i cittadini, di usare mascherine o altri dispositivi in grado di coprire naso e bocca per chiunque debba muoversi in città.

L'obbligo è valido, da oggi e fino al 13 aprile, anche per coloro che effettuano attività motoria e passeggiate nel rispetto delle norme imposte dalla recente ordinanza regionale. Oltre alla mascherina, il personale di supermercati e attività commerciali che vendono alimenti e si trovano a contatto con il pubblico dovranno usare anche i guanti. In caso di violazione, salvo che il fatto non costituisca reato, le multe potranno andare dai 25 ai 500 euro. «Chiedo ai trevigiani uno sforzo in più per limitare ulteriormente le possibilità di contagio - le parole del sindaco Conte - L’invito è sempre quello di restare a casa ma da oggi l’utilizzo della mascherina o dispositivi simili sarà obbligatorio sia per uscire a fare la spesa sia per sgranchirsi le gambe nelle aree pubbliche. Per uscire da questa situazione è necessario utilizzare tutte le misure precauzionali possibili. Sono certo che i cittadini, che già si stanno comportando correttamente, capiranno e rispetteranno le regole».