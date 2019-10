Nozze d'oro a Maserada sul Piave: Gilda e Angelo festeggiano 50 anni di matrimonio

Il prossimo 26 ottobre festeggeranno i 50 anni di matrimonio, le nozze d’oro. Era l'autunno del 1969 quando, nella chiesa di Torino, Angelo Conteri, oggi 75 anni ed originario di Torino, e Gilda Toniol, 69enne di Carbonera , convolarono a nozze. «Sono sempre stati uniti a parte qualche lite quotidiana»: raccontano i figli Alberto e Daniele. Angelo ha svolto per tanti anni la professione di Agente di commercio mentre Gilda per circa 35 anni ha fatto la parrucchiera in proprio a Treviso. I coniugi, da ben 39 anni, vivono a Maserada sul Piave. Grande l'emozione per un traguardo davvero non comune. Dai figli, le nuore Stefania e Monia e i nipoti Riccardo, Federico e Giada un forte abbraccio.