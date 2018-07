"A cavallo del Piave": grande successo per il centro estivo naturalistico di "Comunica"

MASERADA SUL PIAVE Una settimana indimenticabile quella scorsa per i bambini che hanno frequentato il nuovo Centro Estivo Naturalistico della Cooperativa Comunica nell'Oasi del Codibugnolo a Salettuol di Maserada, sulle rive del Piave, grande protagonista dei giorni che hanno coinvolto decine di bambini e bambine dai 7 ai 12 anni. Vivere giornate a cavallo sulle rive del Piave, lavorare l'argilla e realizzare sculture e disegni, conoscere la flora e la fauna, giocare e divertirsi all'aria aperta, questi gli ingredienti offerti dalla Cooperativa Comunica e vissuti con grande entusiasmo dai bambini e dalle loro famiglie.

L'attività estiva di Comunica, iniziata subito dopo il termine delle scuole, procede per tutto luglio e agosto con circa 3000 bambini gestiti dalla Coop trevigiana in 25 Centri e Camp Estivi in collaborazione con i comuni del territorio trevigiano, più qualche centro in provincia di Belluno e Padova. Tutti si daranno appuntamento il 19 luglio per la grande festa "Estate in Gioco", con circa 2000 bambini al Parco dei Moreri a Silea per una giornata di giochi, festa, sport e laboratori. Tutte le info sull'estate di Comunica su www.cooperativacomunica.org