Raffica di matrimoni cancellati, la wedding planner: «Meglio aspettare il 2021»

Niente bomboniere, né feste con amici e parenti. Niente regali e promesse di matrimonio. Il 2020 verrà infatti ricordato come l'anno delle celebrazioni annullate, sia in ambito civile che religioso. Un'anno (seppur bisestile) che era nato sotto i migliori auspici, dalla cabala all'oroscopo, soprattutto per chi si sarebbe dovuto dire "si" all'altare, e che invece si è trasformato in un calvario per tutti i cittadini a causa della pandemia da Covid-19. Tra coloro che oggi risentono maggiormente della grave situazione economica venuta a crearsi, in questi ultimi due mesi, ci sono anche gli organizzatori di eventi come i wedding planner che hanno subito, ormai da febbraio, un totale stop forzato delle loro attività.

Tra loro c'è anche la trevigiana Alice Zielo, nota wedding planner specializzata in matrimoni esclusivi (principalmente tra Treviso, Padova, Cortina, Venezia e il Firuli-Venezia Gulia) e in cerimonie simboliche e civili in ville venete e in riva al mare in Sardegna. «Il periodo che stiamo vivendo non è per nulla semplice e per le piccole attività come la mia, seppur lavorando con un target di clientela medio-alto, il danno economico subito quest'anno potrà raggiungere anche i 50/60 mila euro complessivi - racconta ai nostri microfoni Alice - D'altronde sono ormai ferma con i preparativi da febbraio, quando stavo già organizzando il matrimonio di un noto regista romano, e se guardo ai prossimi mesi non posso essere positiva. Personalmente ho già dovuto rimandare a data da destinarsi l'organizzazione di una ventina tra matrimoni e celebrazioni varie, soprattutto per quelli che si sarebbero svolti tra la primavera e l'estate, ma è anche vero che, nonostante tutto, alcuni sposi hanno comunque deciso di attendere l'evoluzione dei contagi sperando, magari, di poter festeggiare a partire dal mese di settembre».

«Se però teniamo conto delle opinioni di chi lavora nella sanità, tra settembre e ottobre ci potrebbe essere una ripresa del Coronavirus e quindi vedo complicato, già da ora, pensare che si possa celebrare un matrimonio visto ciò che comporta anche a livello di invitati, ristoranti, fotografi ecc. Certo, se possibile si potrebbe valutare l'utilizzo di mascherine, guanti, gel disinfettanti e rispetto delle distanze sociali, ma il mio consiglio ai futuri sposi è di pensare già al 2021, rimanendo comunque positivi ma abbandonando al contempo l'idea di scambiarsi le fedi nei prossimi mesi. Eppure, diversi clienti stanno comunque pensando anche a dicembre come possibile mese utile, ma sinceramente ritengo più opportuno concentrare le energie sul prossimo anno, anche se non sarà semplice. Infatti, ci saranno pochi sabati liberi e probabilmente i matrimoni si accavalleranno uno sopra l'altro per ovvi motivi, ma teoricamente si potrà finalmente festeggiare tutti insieme. In alternativa, comunque, almeno per coloro che non vogliono assolutamente rimandare alla prossima estate e laddove sarà possibile, stiamo anche proponendo i "micro-matrimoni" con un massimo di 10/20 invitati».

«In ogni caso, in questo periodo ci sono giorni che vorresti mettere in un salvadanaio come i risparmi, come se fossero da tirare fuori solo in tempi di crisi, quando non ci saranno sorrisi e abbracci. Nel frattempo noi siamo a casa e non posso dire che andrà tutto bene perché, senza falsa ipocrisia, questo virus sta spazzando via anni del mio lavoro e dei miei sacrifici nonostante non abbia debiti e nel tempo abbia risparmiato. Ma sono comunque grata: ho la salute mia, della mia famiglia e dei miei cari e questo è sufficiente. Per il resto, si troverà una soluzione» conclude la wedding planner Alice Ziero.