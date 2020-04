Il si di Marco e Angela, il matrimonio ai tempi del Covid-19

Dopo dieci anni di fidanzamento non potevano immaginare che il loro matrimonio si sarebbe consumato nel periodo, difficile, della pandemia del Cronavirus. Marco Bavaresco, 27 anni, e Angela Anastasio, 26 anni, due giovani di Colle Umberto, hanno deciso di non rinviare l'evento e di pronunciare il fatidico si, presso il municipio del Comune trevigiano, rispettando le norme per evitare la diffusione del Covid-19. Del resto la data scelta non era casuale: il 29 aprile di dieci anni fa la coppia aveva deciso di fidanzarsi. Due lustri dopo eccoli, con le loro mascherine, guanti e senza abiti da cerimonia, a dirsi di si di fronte al sindaco, Sebastiano Colletti. Al matrimonio hanno potuto assistere solo due testimoni (uno per sposo) e i genitori della coppia.

«Hanno bonariamente insistitito -racconta il sindaco Colletti- e abbiamo dato l'assenso: facendolo non c'erano rischi di assembramento. C'era l'ufficiale dell'anagrafe, i due sposi, i testimoni e i parenti che hanno atteso fuori. Per i matrimoni non c'è divieto specifico, non è una vera e propria cerimonia ma un rito civile. Fatto con determinati crisimi si può. Un mese fa sarebbe sato più difficile ed è stata una forte emozione. Hanno fatto la foto con il bacio, con la mascherina, per scherzare. Hanno fatto normalmente lo scambio degli anelli: vivono insieme, mica poco possiamo dirgli di non toccarsi. Dal 4 del resto riapre tutto. Il tutto è durato 5 minuti, gli sposi avevano gli occhi lucidi; è un segno che si torna alla normalità».