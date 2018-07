Mercatino dell'antiquariato, terza edizione serale ad Asolo

ASOLO È con gran piacere che il comune di Asolo comunica che anche quest’anno si terrà l'edizione estiva del mercatino dell’antiquariato. Negli anni passati il mercatino, come d’altro canto succede tutt’ora in varie città, saltava le due edizioni estive, quella del mese di luglio e del mese di agosto. Asolo, nel 2016, ha voluto andare controtendenza mettendo a disposizione dei suoi espositori le Piazze, con le relative adiacenze, anche in quel periodo.

Partito come esperimento, la versione estiva, ha immediatamente riscosso un successo inaspettato, grazie anche a una campagna di informazione ad hoc promossa dall’Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco. Gli espositori, grazie a un buon passa-parola, sono intervenuti con piacere e, per molti di loro, è stata la prima volta. Abbiamo avuto presenze di banchi, con merce molto interessante, arrivati da diverse parti d’Italia, solo per citane alcuni: Roma, Lucca, La Spezia... Ovviamente anche i nostri espositori abituali hanno apprezzato l’apertura estiva che, ha dato loro, il modo di poter lavorare in un periodo che spesso li costringeva a una “vacanza forzata”.

Così, eccoci qui anche quest’anno! Le adesioni sono notevoli, il tempo sarà nostro amico dalle 9 del mattino alle 21. E non scordiamoci che Asolo, mercatino a parte, offre la sua proverbiale grande ospitalità. Negozi, ristoranti, alberghi e bar sono pronti ad accogliere tutte le persone che vogliono ammirare le bellezze di uno dei Borghi più belli d’Italia, degustarne le specialità, visitare il Museo Civico e la Mostra dedicata al pittore Guglielmo Talamini, o, dopo aver visitato la Mostra "La Grande Guerra ad Asolo", ammirare uno dei più bei panorami della Pedemontana e dell'Asolano dall'alto della Torre Civica o ascoltare la "Maratona Pianistica" che dalle 10 alle 23, vedrà oltre 150 pianisti susseguirsi alla tastiera di un pianofrote nella Loggia della Cattedrale e, perché no, acquistare un bell’oggetto.

Nella foto: "Nikonista ad Asolo (10 maggio 2009)"