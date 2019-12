I carabinieri di Montebelluna dedicano la Messa di Natale a Nicola Tolino

Messa di Natale per i carabinieri di Montebelluna. La funzione è stata celebrata martedì 17 dicembre nella cripta del Duomo cittadino. 150 i presenti alla funzione, tra questi i due onorevoli del territorio, Bisa e Baratto, i sindaci del comprensorio, 3-4 ex sindaci di Montebelluna, presidi scolastici, carabinieri in congedo comandati da Enrico Vendramini e la vedova di Nicola Tolino, il carabiniere che 18 anni fa durante rapina a Trevignano in banca morì di infarto, medaglia d’oro, gdf, vvff, officiata da don Corrado Tombolan cappellano militare della legione Veneto. I carabinieri hanno voluto ringraziare il parroco del Duomo, Don Antonio Genovese.