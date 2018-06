I Minimal Klezmer in concerto a Oderzo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

FRANCESCO SOCAL clarinetti, voce ROBERTO DURANTE pianoforte, melodica, fisarmonica, metallofono, oggetti PIETRO PONTINI violino, oggetti ENRICO MILANI violoncello Il Circolo Cinematografico Enrico Pizzuti organizza, venerdì 29 giugno alle 21.00 presso i giardini del cinema Turroni di Oderzo (via Garibaldi 43), il concerto dei Minimal Klezmer, un quartetto di musicisti accomunati dall’amore per la musica classica contemporanea con una speciale vocazione per l’improvvisazione e una smodata passione per il Klezmer. Hanno all’attivo numerosi concerti e apparizioni radiofoniche in Italia, Regno Unito, Germania e Ungheria. Ingresso libero con offerta responsabile. L’evento si terrà anche in caso di maltempo.

I Minimal Klezmer si rifanno all'origine stessa della parola Klezmer, che solo in tempi recenti ha acquisito il significato di genere musicale che tutti conosciamo. In origine, essa indicava lo strumento musicale o il musicista stesso, ed in determinati contesti ha anche subito una connotazione dispregiativa. Lo stereotipo del "klezmorim" degli inizi del 900 era quello di una sorta di musicista mercenario, vessato dalle autorità o dalle classi abbienti, amante dell'alcool e delle belle donne. Da qui il senso ed il non-senso di uno spettacolo che assimila il vissuto più antico di questa parola, inteso il suo lato più "povero", grottesco, ma anche contaminato. Il Klezmer può infatti essere considerato uno dei più lontani esempi testimoniati di commistione e fusione musicale, per il fatto che contiene elementi della tradizione non solo ebraica ma anche rumena, bulgara, greca, russa, zingara, per arrivare alla componente improvvisativa inevitabilmente acquisita dall'incontro con il jazz americano.

La parola "minimal" infine non si riferisce al tipo di musica ma alla strumentazione usata: i Minimal Klezmer si sono formati come buskers all'avventura nelle strade di Londra, muniti solo di un clarinetto, un cello ed una melodica dalla dubbia accordatura. Questo non gli ha impedito di allargarsi ad una strumentazione ben più variegata (pianoforte, metallofono, violino, contrabbasso...) e a varie collaborazioni, portando ad una prolifica attività concertistica in festival, teatri e club in tutta Europa e ad un paio di dischi recensiti in varie lingue. Per informazioni: www.enricopizzuti.it - info@enricopizzuti.it