Minitrail del Caglieron: atleti vengono assaliti dai calabroni

La 14esima edizione dell'amatissimo Minitrail delle Grotte del Caglieron ha riservato una spiacevole sorpresa a una ventina di partecipanti che, domenica 29 settembre, sono stati attaccati da uno sciame di calabroni.

Come riportato dal sito "Qdpnews" il percorso di gara, a insaputa degli organizzatori, passava proprio nelle vicinanze di un nido infestato dai pericolosi insetti. Quando i primi atleti sono arrivati in zona, sono stati punti in massa dai calabroni. Provvidenziale l'intervento sul posto della Croce rossa che ha prestato le prime cure ai podisti che se la sono cavata senza gravi conseguenze. Una ventina le persone coinvolte. Il percorso di gara è stato modificato pochi minuti dopo, tagliando fuori la zona infestata dai calabroni. In questo modo l'evento ha potuto concludersi senza altri incidenti di percorso tra l'entusiasmo generale dei 1150 partecipanti, cifra record per la manifestazione trevigiana.