Borsa di cibo gettata tra i rifiuti: «Uno spreco che fa rabbia»

Questa borsa l'ho trovata vicino al supermercato Lidl di Mogliano Veneto. Dietro a quella porta verde ci sono i bidoni delle immondizie dei condomini. Mi fa rabbia a vedere queste cose perché proprio io ho chiamato l'assistente sociale di Mogliano a chiedere se ho il diritto ai buoni pasto. Mi ha detto che se c'è il marito che lavora non ho il diritto perché c'è uno stipendio che entra in casa e bisogna a dare alle famiglie che non hanno niente. Guardate le famiglie che non hanno niente cosa fanno con il cibo.

Lettera firmata