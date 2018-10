Ottobre in rosa, gli appuntamenti del fine settimana a Mogliano

Continuano a Mogliano gli eventi di “Ottobre in Rosa”, il programma di eventi varato dall’amministrazione comunale, nell’ambito della Campagna nazionale Nastro Rosa, promossa dalla LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, dedicata proprio alla prevenzione del tumore al seno. Domenica, 21 ottobre, è in programma Incursioni Teatrali. Durante la giornata in Piazza Caduti, a cura della compagnia Attori per caso, prevede recitazione e dono di letture e poesie al femminile sul dolore, ma soprattutto sulla speranza e la rinascita legate alla tematica della manifestazione.

Da lunedì 22 e fino al 26 ottobre, al piano terra del Municipio sarà allestita la mostra “In viaggio con Wondy”, che sarà aperta ufficialmente alle 10. La lotta di Francesca “Wondy” diventa messaggio di speranza. La vita e la malattia di Francesca Del Rosso in una mostra fotografica, per sensibilizzare sulla cultura della resilienza, sulla capacità di trasformare le difficoltà della vita in opportunità.

Il programma di eventi è realizzato in collaborazione con la rete del volontariato e dell’associazionismo cittadino che ha risposto positivamente diventando così uno straordinario volano di informazione per il nostro territorio. Apio, Lilt, Croce Rossa, Polisportiva Mogliano, Pro Loco, Lions Club Mogliano, Unitre, Auser, Soms, A.C.R.A., Lasciamo il segno, Avis e NOW, Nordic outdoor e wellness, assieme al Comune e col patrocinio dell’ULSS Treviso, sono i sostenitori di questa campagna.