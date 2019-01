Il sindaco di Mogliano incontra i presidenti delle associazioni di quartiere

Per fare il punto sull’azione amministrativa e sull’andamento dei cantieri avviati e di quelli conclusi a Mogliano e nelle frazioni, il Sindaco incontrerà questa sera (giovedì 31 gennaio) i Presidenti delle Associazioni di quartiere. L’incontro rientra nell’attività di confronto che l’Amministrazione ha, con cadenza mediamente mensile, con la Consulta delle Associazioni di quartiere cittadine ed ha l’obiettivo di illustrare le scelte e le modalità operative e di raccogliere le indicazioni che arrivano dai cittadini tramite i loro rappresentanti nelle associazioni. Il Sindaco, inoltre, ha annunciato ai Presidenti l’avvio di una serie di assemblee pubbliche con i cittadini, che si terranno in tutto il territorio, il cui calendario sarà reso noto prossimamente, per illustrare il bilancio di fine mandato.