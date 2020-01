Chiudono "Rosa e Baffo" e pub "Rosa": piazza di Bonisiolo deserta

La "Vecia osteria da Rosa e il Baffo" e il pub "Rosa" di Bonisiolo hanno chiuso i battenti. La notizia era nell'aria da tempo ma nelle ultime settimane è diventata realtà, con i sigilli apposti dal tribunale fallimentare di Treviso. La piccola frazione di Mogliano Veneto, al confine con Casale sul Sile, perde così, in colpo solo, le due attività che ne avevano sempre caratterizzato il centro, a pochi passi dal santuario della Madonna delle Grazie. "Rosa e il Baffo" era una meta privilegiata per chi amava la buona carne, la cucina veneta e i tanti manicaretti con un fantastico rapporto qualità-prezzo. Il fallimento della società "R&B srl" che gestiva le due realtà è stata sancita dei giorni scorsi dal tribunale di Treviso, nominando come curatore la d.ssa Sara Martinazzo.